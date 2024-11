Dl Ambiente in esame al Senato

Prosegue l’iter legislativo del Dl Ambiente dapprima, il 29 ottobre, con l’avvio dell’esame in sede referente in Commissione Ambiente. In sede di illustrazione del provvedimento, sono state presentate diverse osservazioni in particolare sulla disciplina che regola il tema delle valutazioni ambientali. Il giorno successivo è stato avviato e concluso l’esame in Commissione Affari Costituzionali, che ha espresso un parere non ostativo dopo aver esaminato il testo e rilevato, tra l’altro, che in merito ai presupporti di urgenza e straordinarietà questi vengono individuati: nell’esigenza di semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR e nel PNIEC; nella necessità di introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque in modo da cercare di prevenire eventi emergenziali; nell’esigenza di adottare misure indifferibili per l’economia circolare; semplificare i procedimenti di bonifica e di riqualifica dei siti inquinati; rafforzare le capacità amministrative delle PA operanti nel settore dell’ambiente e della sicurezza energetica. Ricordiamo che il termine di presentazione degli emendamenti e degli Odg è fissato alle ore 17 dell’11 novembre, mentre la conversione è fissata per il 16 dicembre.

Per approfondire: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58609.htm