Dl attuazione PNRR, audizioni alla Camera

Nella seduta del 6 novembre presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera si sono svolte le audizioni di diversi soggetti con riferimento ai contenuti del Dl 169/2024 Attuazione PNRR: lavoro, università e ricerca. Tra i soggetti auditi, CGIL, UIL, UGL, Anief. Nello specifico, la CGIL ha espresso un parere fortemente critico sulle misure del Dl ritenute non adeguate all’attuazione del PNRR, con particolare riferimento a diverse problematiche che riguardano scuola e università. A tale proposito la CGIL stessa ha dichiarato che in fase di conversione in legge del Dl in oggetto presenterà specifici emendamenti. La UIL ha espresso qualche preoccupazione per l’ennesima revisione dell’ennesimo decreto che riguarda il PNRR senza un diretto coinvolgimento delle parti sociali. In particolare, vengono espresse riserve e dubbi sul tema degli alloggi universitari e di misure in favore del personale scolastico, mentre viene accolto con favore l’ulteriore stanziamento previsto per il sostegno all’acquisto dei libri di testo per gli studenti dei nuclei familiari meno abbienti. L’esame del Dl è poi proseguito nelle sedi consultive - Comitato per la legislazione, Commissione giustizia, Commissione agricoltura – con proposta finale di parere favorevole approvata da ciascuna delle Commissioni.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=2119&sede=&tipo=