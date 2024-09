DL materie prime. Approvazione definitiva della legge di conversione del DL Materie prime strategiche

Si evidenzia l’approvazione della normativa in materia di utilizzo delle materie prime da parti delle grandi imprese per la fabbricazione di batterie. Nello specifico, il provvedimento prevede il registro delle aziende e delle catene dal valore strategico al fine di individuare le imprese strategiche che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie, apparecchiature connesse alla produzione di idrogeno e apparecchiature connesse alla produzione di energia rinnovabile. Il DL, inoltre, prevede un incremento progressivo del Fondo nazionale del made in Italy (art. 4, legge 206/2023 “DDL Made in Italy”) volto a sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l’accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare.