Dl Omnibus approvato alla Camera, è legge

Con 134 voti favorevoli e 96 contrari la Camera ha approvato in via definitiva il Dl Omnibus recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, che doveva essere convertito in legge entro l’8 ottobre. Tra le principali misure contenute nel decreto, il concordato preventivo, la semplificazione per accelerare l’erogazione dei fondi del PNRR e novità sul Bonus Natale e sul Bonus psicologo. In particolare, il Dl approvato introduce la possibilità per i contribuenti che aderiscono al concordato fiscale entro il 31 ottobre possono regolarizzare la propria posizione col fisco con modalità vantaggiose per gli anni dal 2018 al 2022. In tema di erogazione dei fondi del PNRR viene previsto che le Amministrazioni centrali titolari dei progetti provvedano al trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori fino al limite cumulativo del 90% del costo dell’intervento entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste. Per quanto riguarda il Bonus psicologo, viene aumentata di 2 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2024 che sale da 10 a 12 milioni. Infine, il Bonus Natale sarà pari a 100 euro netti incluso nella tredicesima per circa un milione di contribuenti a basso reddito individuati tra i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 28 mila euro, coniuge e almeno un figlio a carico. Successivamente sono stati esaminati diversi ordini del giorno dei quali 39 sono stati accolti e 9 respinti.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=2066&sede=&tipo=