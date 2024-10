Dl Salva Infrazioni, procede l’esame alla Camera

In settimana alla Camera è proseguito l’esame in sede consultiva del Dl Salva infrazioni, il cui termine di conversione è fissato al 15 novembre. Martedì 1° ottobre il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Agricoltura XII, mentre mercoledì 2 ottobre si è concluso l’esame in Commissione Trasporti IX e in Commissione Affari esteri e comunitari III che hanno formulato proposta di parere favorevole. L’iter dovrebbe procedere con l’esame in sede referente presso le Commissioni riunite Giustizia II e Finanze VI della Camera. Sono state presentate 382 proposte emendative si attende di conoscere le ammissibilità e l’esito di eventuali ricorsi.

Per approfondire: https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=2038&sede=&tipo=