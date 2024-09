D.Lgs Regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili alla Camera

Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno avviato l’esame del decreto legislativo recante la disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il cui termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 25 settembre. La richiesta di parere su tale schema non è corredata della prescritta intesa in sede di Conferenza unificata e del prescritto parere del Consiglio di Stato e, pertanto, le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che tali atti siano trasmessi.

