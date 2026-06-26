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Economia, gli ultimi numeri e le previsioni aggiornate

26 giugno 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
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Continua a crescere l’inflazione. A maggio 2026, secondo l’ultima rilevazione dell’Istat, è salita in Italia al 3,2%. L’accelerazione ha risentito essenzialmente delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Un effetto di freno alla dinamica dell’inflazione si deve invece ai prezzi dei beni alimentari, la cui decelerazione si riflette anche sulla dinamica dei prezzi del ‘carrello della spesa’ (da +2,3% a +1,9%); l’inflazione di fondo è salita all’1,7% (da +1,6%). L’inflazione acquisita per il 2026, a maggio, è pari a +2,6%. In questo contesto, si inserisce la decisione della Bce che, in considerazione dei dati per l’area Euro di inflazione e crescita, ha deciso di alzare i tassi di interesse durante la riunione del Consiglio di giugno. Una decisione che potrebbe preludere a nuovi interventi di politica monetaria, se la situazione lo dovesse imporre. “Siamo fiduciosi che con una politica monetaria adeguata l’inflazione tornerà al livello obiettivo”, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde, nel corso dell’audizione in commissione Affari economici del Parlamento europeo. Una risposta ‘aperta’, che lascia intendere che l’Eurotower è pronta a riconsiderare al rialzo il costo del denaro dopo la decisione già presa se le cose dovessero deteriorarsi e registrare un aumento dell’inflazione ulteriore. Anche se, ha riconosciuto Lagarde, la situazione è tale da auspicare che non vi sia ricorso a un nuovo inasprimento della politica monetaria. È vero, ribadisce, che “seguiremo un approccio dipendente dai dati” e si prenderanno decisioni “volta per volta”, tuttavia “rispetto all’episodio di inflazione precedente, in questa fase lo shock attuale sembra essere di grandezza minore e si verifica in un contesto diverso”.

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inflazione tassi di interesse politica monetaria
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