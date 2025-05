2 giugno, L'Espresso media partner del Next Generation Fest

Migliaia di ragazzi affolleranno il Teatro del Maggio, il 2 giugno a Firenze, per incontrare personaggi noti del mondo dell'imprenditoria, della cultura, dello sport e dello spettacolo. E' il Next Generation Fest, il più grande evento gratuito in Italia rivolto alle generazioni Z e Alfa, organizzato dalla Regione Toscana, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili. L'Espresso è media partner della quarta edizione. In un'intervista al settimanale, l'ideatore del Next Generation Fest Bernard Dika racconta la sua storia: "Sono arrivato in Italia dall'Albania all'età di un anno, ho dovuto aspettarne 16 per ottenere la cittadinanza".

Dika oggi è portavoce di Eugenio Giani ed è consigliere del presidente della Toscana per le politiche giovanili. "Noi giovani non siamo il futuro, siamo il presente. Adesso è l'unico tempo che ci è dato per apportare i cambiamenti che vogliamo, nella società e in noi stessi". L'idea del festival nasce dalla volontà di rendere protagoniste le nuove generazioni, fornendo per un'intera giornata occasioni di confronto con dei modelli ai quali ispirarsi, ma anche facendo incontrare realtà del mondo produttivo e giovani in cerca di lavoro. Dika è stato nominato Alfiere della Repubblica da Sergio Mattarella.

"La mia storia personale è stata anche segnata dalle discriminazioni per una cittadinanza arrivata dopo 16 anni", conclude. "Il mio impegno è rivolto ai giovani affinché nessuno sia più escluso dalla comunità. Anzi, siamo il presente perché le scelte di oggi impatteranno prima di tutto su di noi: spetta anche a noi decidere, ora, l'Italia di domani".