Forum risorse umane, Cautiello (For Human Community): “Nel 2025 lanciamo Blue-Green Economy Award e seconda edizione Castel Cup’”

“Quest’anno l’Associazione For Human Community ha lanciato due eventi importanti: un premio sulla sostenibilità, il ‘Green Economy Awards’, che ha premiato nove aziende nel corso della sua puntata zero, e la ‘Castel Cup’, una regata che vuole coinvolgere tutta l’Italia, e anche oltre, e ha in sé gli ideali di cultura, sostenibilità e benessere fisico. Nel 2025 l’Associazione proporrà la ‘puntata 1’ di entrambe le iniziative con alcuni upgrade: il premio si chiamerà ‘Blue-Green Economy Award’ e speriamo di raddoppiare il numero delle aziende iscritte al premio, mentre la regata godrà del sostegno del Comune di Casamicciola, dove potremo costruire il nostro villaggio nautico. Abbiamo quindi bisogno del sostegno dei nostri soci storici e di nuovi soci per supportarci in queste iniziative". Lo dichiara Tullia Cautiello, presidente Associazione For Human Community, all’Adnkronos, intervistato nell’ambito della XVI edizione del Forum hr di Comunicazione Italiana, a Milano. Anche per il 2024, il forum ha chiamato a raccolta i protagonisti del mondo hr in un appuntamento ricco di spunti: consolidate pratiche della gestione del personale, sfide e opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove prospettive delineate dall’innovazione.