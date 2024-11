Forum risorse umane, De Michelis (Altroconsumo): “Progetto B2you guarda alla persona dietro il lavoratore”

“Negli ultimi anni il welfare sta evolvendo verso un concetto sempre più olistico, che va oltre il buono prettamente economico e mira a contribuire allo sviluppo di realtà aziendali sempre più in linea con le esigenze e i bisogni di tutte le generazioni presenti in azienda. In tal senso Altroconsumo B2you può aiutare le aziende a guardare alla persona che c'è dietro al lavoratore”. Parole di Benedetta De Michelis, responsabile business development di Altroconsumo, intervistato a Milano al Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana 2024. Tema della XVI edizione, ‘Integrability’ una parola che unisce al suo interno pratiche consolidate e opportunità del settore hr, tra digitalizzazione e novità nel mondo del lavoro.