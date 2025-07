A Firenze dal 2 al 5 ottobre la 7a edizione del Festival nazionale dell'Economia civile

Il futuro è (anche) nelle relazioni. La settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è pronta a riportare al centro del dibattito pubblico ciò che spesso diamo per scontato: la nostra capacità di collaborare, ascoltare, costruire fiducia. Il titolo? “Democrazia Partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali” che chiude una programmazione triennale dedicata al tema della democrazia, della partecipazione e della cittadinanza attiva. Un invito collettivo a immaginare (e sperimentare) un’economia più inclusiva, equa e partecipata, dove le persone e i loro legami sociali contano sempre più degli algoritmi e dei codici.

In quattro giorni di eventi, talk, storie e buone pratiche, si incontreranno giovani, imprenditori e imprenditrici, attivisti/e, amministratori pubblici, economisti/e e premi Nobel per discutere di giustizia sociale e pace; relazioni che curano, lavoro e partecipazione, clima e futuro e delle soluzioni per accelerare il cambio dell’attuale paradigma economico. Il Festival è anche un luogo unico dal punto di vista dell’elaborazione scientifica. Durante la manifestazione, infatti, verranno presentate due importanti ricerche nazionali: il settimo rapporto del Ben Vivere e della Generatività in Italia con una grande novità che verrà presentata durante il Festival e la prima ricerca nazionale sull’intelligenza artificiale che approfondirà quali sono i meccanismi di costruzione del consenso e del rapporto con l’intelligenza relazionale

Hai un’idea che cambia le cose? Sei una scuola, un’impresa, un comune, una start-up o una comunità che ha avviato un progetto ad alto impatto sociale o ambientale? Partecipa alle Call per i nuovi Ambasciatori dell’Economia Civile! Un’occasione importante per continuare il percorso di connessione e valorizzazione delle centinaia di buone pratiche di economia sociale e civile. Anche quest’anno il Festival ha realizzato decine di percorsi formativi nelle scuole e nelle università coinvolgendo oltre 2.500 giovani sui temi dell’economia sociale e civile e durante la manifestazione verrà realizzato un hackathon è un dibattito per capire come supportare la partecipazione dei giovani alle proposte di sviluppo locale nei loro territori.