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A Roma Asstra presenta le ultime novità sulle linee guida per la fornitura di bus

Andrea Gibelli - (Foto ufficio stampa)
Andrea Gibelli - (Foto ufficio stampa)
11 giugno 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Presentare un quadro di riferimento strategico, comprensivo delle indicazioni tecniche e normative utili a sostenere le aziende di trasporto pubblico locale nel loro processo evolutivo verso le “zero emissioni: questo l’obiettivo del 15° Seminario Sviluppo Sistema Autobus in corso oggi, a Roma, presso la sede dell’Automobil Club d’Italia. L'appuntamento organizzato da Asstra, in collaborazione con Aiit - l'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, è intitolato "Le nuove Linee Guida Asstra per la fornitura autobus” e rappresenta un momento di confronto tra operatori, costruttori e stakeholder per approfondire i contenuti tecnici, i modelli di gestione e i nuovi scenari legati ai vettori energetici sostenibili.

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"Forniamo alle nostre aziende di trasporto pubblico locale gli indirizzi tecnici per progettare la mobilità dei prossimi trent'anni" - Così Andrea Gibelli, presidente di Asstra, a margine del Seminario. “La transizione ecologica del trasporto pubblico non è un adempimento burocratico o tecnologico, ma un grande progetto industriale dalle grandi ricadute socioeconomiche. Negli ultimi anni le aziende di trasporto pubblico hanno potenziato significativamente le loro flotte elettriche e stanno progressivamente facendo entrare in servizio sempre più veicoli ad idrogeno. Tuttavia, i bus, come anche i treni non sono altro che la parte più visibile di una trasformazione che riguarda sistemi complessi che integrano mezzi, infrastrutture e soluzioni di ricarica, sistemi antincendio, sistemi di monitoraggio e di gestione del servizio. Questa trasformazione – conclude Gibelli - deve continuare perché gli autobus a zero emissioni cambieranno il volto e il respiro delle nostre città, migliorando la qualità della vita delle persone e rendendo i centri urbani più inclusivi, silenziosi e sostenibili".

Il cuore tecnico del seminario è stato dedicato alla presentazione approfondita delle ultime novità delle Linee Guida 2026 Asstra, curate direttamente dal Gruppo di Lavoro Sistema Tpl su gomma e transizione energetica dell’Associazione. Questa edizione introduce una fondamentale e inedita appendice interamente focalizzata sulle innovazioni e sui requisiti dei sistemi di alimentazione elettrica e a idrogeno.

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Tag
trasporto pubblico locale zero emissioni sistema autobus energia sostenibile
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