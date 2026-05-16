A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia

Andriani ha l'ambizione di guidare la transizione alimentare attraverso tre pilastri: ridare centralità al cibo come alleato del benessere quotidiano, consolidare relazioni di valore lungo tutta la filiera — dagli agricoltori ai consumatori — e promuovere un modello basato sull'innovability, che unisce innovazione e sostenibilità come autentico modo di fare impresa. A Tuttofood 2026, Felicia presenta l'Integrale Extrafibre, una nuova linea sviluppata dopo due anni di ricerca che rivoluziona il segmento della pasta integrale grazie a un profilo nutrizionale e sensoriale evoluto e a un elevato contenuto di fibre — oltre il 60% in più rispetto alla media del mercato — pensato per supportare il benessere del nostro secondo cervello: l'intestino.