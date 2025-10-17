circle x black
A2a presenta bilancio sostenibilità territoriale, 1,5 mld di valore generato nel 2024

17 ottobre 2025 | 22.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

1,5 miliardi di euro di valore economico distribuito, in aumento del 24% sull’anno precedente; 900 nuove assunzioni sul territorio, il 40% delle quali di under 30; e 500 milioni di investimenti in infrastrutture e circolarità. Sono i dati che fotografano l’attività relativa al 2024 di A2a sul territorio della Città metropolitana di Milano, al centro del nono Bilancio di sostenibilità territoriale presentato dal Gruppo nella sede di Assolombarda del capoluogo lombardo. All’impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale, A2a unisce quello per la sostenibilità sociale, come dimostra il programma 'A2a life caring', che mette 120 milioni di euro a supporto del benessere delle famiglie dei dipendenti, con particolare attenzione al tema della genitorialità, da qui al 2035. Parte del piano di condivisione dell’impatto positivo della Life Company anche 'A2a life sharing', il programma di azionariato che accompagna i dipendenti nel percorso di crescita della società.

