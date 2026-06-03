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Accademia Iuad e The Jackal lanciano 'The Jackal Academy

Il nuovo polo d'eccellenza per la creatività digitale

Accademia Iuad e The Jackal lanciano 'The Jackal Academy
03 giugno 2026 | 12.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un percorso innovativo che unisce rigore accademico ed esperienza sul campo per formare professionisti capaci di governare l’intero processo creativo, dall’ideazione alla distribuzione multipiattaforma. Dalla sinergia tra Accademia Iuad e The Jackal nasce 'The Jackal Academy', un progetto formativo d’eccellenza pensato per trasformare la passione per i media digitali in una professione solida e contemporanea. L’iniziativa coniuga il rigore metodologico di un’istituzione accademica con l’esperienza diretta di uno dei collettivi creativi più influenti e innovativi del panorama italiano. Obiettivo del percorso è formare una nuova generazione di professionisti della comunicazione digitale, capaci di presidiare l’intero processo creativo: dalla nascita dell’idea allo sviluppo dello storytelling, fino alla produzione e distribuzione dei contenuti su piattaforme multiple.

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Non solo creatori di contenuti ma figure complete, in grado di interpretare e governare le dinamiche di un mercato in continua evoluzione. Il progetto si distingue per un modello formativo che supera i confini della didattica tradizionale, basato su tre pilastri fondamentali: l’apprendimento pratico attraverso il confronto diretto con professionisti del settore; lo sviluppo di una visione strategica legata a trend, algoritmi e linguaggi dei social media; e un networking d’eccellenza che mette gli studenti in connessione con brand, case di produzione e protagonisti dell’industria dell’intrattenimento digitale.

All’interno della The Jackal Academy si inserisce il master di I Livello in Content Creation, Storytelling e Produzione Digitale, progettato per formare Digital Content Creator completi. Il percorso, fortemente orientato alla pratica laboratoriale, guida gli studenti attraverso tutte le fasi della produzione: dalla scrittura alla regia, dalla ripresa anche mobile – al montaggio, fino alla definizione di strategie efficaci di distribuzione e comunicazione. A guidare gli studenti saranno professionisti di primo piano, tra cui Fabio Balsamo, attore e autore noto per il suo lavoro con The Jackal, che porterà la sua esperienza in storytelling e tecniche della commedia, e Alessandro Grespan, regista e sceneggiatore, che approfondirà le tecniche di ripresa con smartphone e attrezzatura leggera, offrendo un approccio contemporaneo e accessibile alla produzione audiovisiva.

Il percorso formativo si arricchisce inoltre di un ciclo di masterclass immersive, pensate per offrire un contatto diretto con il lavoro sul campo. Tra queste, la masterclass di Regia guidata da Francesco Ebbasta, regista e co-fondatore dei The Jackal, rappresenta un’esperienza intensiva di tre giorni dedicata all’intero processo di creazione audiovisiva : dall’ideazione allo sviluppo narrativo, fino alla realizzazione pratica sul set. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con le dinamiche reali della produzione, affrontando sfide legate alla gestione del budget, alla direzione degli attori e al mantenimento della coerenza artistica, acquisendo competenze immediatamente spendibili nel settore.

Le attività prenderanno il via a partire da fine giugno presso la sede Iuad di Napoli e proseguiranno nel mese di luglio a Milano, con un calendario pensato per garantire un’esperienza formativa concreta, immersivae in linea con le esigenze del mercato contemporaneo.

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Tag
Creatività digitale Formazione professionale Content creation Storytelling Produzione digitale
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