Adr, Mollicone: "Fiumicino diventa luogo d’arte oltre che di partenze e arrivi"

Il presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, all’inaugurazione dell’opera ‘Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito’ dell’artista Jago, all'Aeroporto di Roma

Adr, Mollicone:
23 dicembre 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
Il proseguimento dell’impegno di Aeroporti di Roma per la fruibilità e l’accessibilità della cultura, che si concretizza nell’esposizione di opere d’arte negli spazi da cui tutti i giorni passano migliaia di viaggiatori, fa sì che “l’aeroporto diventi non solo un luogo di partenza o di arrivo, ma anche di osservazione e d’arte”. Sono le dichiarazioni di Federico Mollicone, presidente Commissione cultura Camera dei deputati, all’inaugurazione dell’opera ‘Apparato Circolatorio. Sei cuori, un solo battito’ dell’artista Jago, organizzata presso il Terminal 1, Area Transiti, dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

Lo svelamento dell’opera è “la celebrazione della vocazione che ormai da qualche tempo ha Adr, prima con l’arte antica e archeologica, poi con quella rinascimentale e oggi con l’arte moderna, rappresentata dall’opera di Jago - aggiunge Mollicone. Tutti omaggi alla grandezza, alla bellezza e ai beni culturali italiani.

“Trovo quest'opera davvero significante perché il cuore è un simbolo che dagli egiziani in poi ha sempre rappresentato la sede dell'anima. La scienza oggi ci dice anche che è la sede di un secondo cervello - prosegue - ‘Apparato circolatorio’ rappresenta la capacità dell'artista contemporaneo di confrontarsi con l'intelligenza artificiale, con concetti e simboli alti e significanti, come appunto quello del cuore, e farlo in modo inedito, quindi con uno sforzo non da poco”.

Nel luogo in cui l’opera di Jago è stata posizionata all’aeroporto di Roma-Fiumicino “passano ogni anno milioni di cuori che partono, tornano, piangono e sperano. Ognuno dentro di sé ha gioia, nostalgia, voglia di futuro e di bellezza. Questo è sicuramente il luogo giusto per celebrare l'arte contemporanea e soprattutto il principio della sussidiarietà, che con Cultura Italia stiamo portando avanti insieme in Parlamento grazie a ‘Italia in Scena’, la legge di riforma che è stata approvata qualche settimana fa e che faciliterà iniziative come questa, declinando l'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà”.

