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Aeroporti, al via 'Move and Fly': AdR e Asi portano lo sport nei terminal di Fiumicino

A disposizione dei passeggeri due aree per fitness e minigolf

L'Ad di Adr Marco Troncone, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e il presidente di ASI Claudio Barbaro - (foto Ufficio stampa)
L'Ad di Adr Marco Troncone, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e il presidente di ASI Claudio Barbaro - (foto Ufficio stampa)
22 settembre 2026 | 14.21
Redazione Adnkronos
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Trasformare il tempo di attesa in tempo di valore, portando lo sport in uno dei luoghi simbolo del viaggio e dell’incontro tra persone e culture. Nasce con questo obiettivo 'Move and Fly', il progetto sviluppato da Asi (Associazioni sportive e sociali italiane) con Aeroporti di Roma, che punta a integrare momenti di attività fisica nell’esperienza dei passeggeri all’interno dell’aeroporto Leonardo da Vinci, a Fiumicino. Il progetto, nella sua prima fase test, prevede l'installazione di due aree, una per il fitness e una dedicata al minigolf, all’interno delle zone Partenze dei Terminal T1 e T3, nelle quali sarà possibile, per i passeggeri, tramutare l’attesa in momenti di svago e benessere. Ogni postazione prevederà la presenza di istruttori qualificati, anche con padronanza della lingua inglese, per accompagnare i viaggiatori nelle diverse esperienze. Particolare attenzione sarà rivolta anche ai più giovani. Le postazioni sportive potranno offrire ai bambini un’alternativa dinamica prima di prendere il volo, favorendo l'interazione con i coetanei in un ambiente fortemente multiculturale. "Al centro di 'Move and Fly' c’è una visione precisa - spiega il presidente di Asi, Claudio Barbaro -: l’aeroporto è il simbolo del viaggio, lo sport è il simbolo del movimento. Unire questi due mondi significa offrire ai passeggeri un modo nuovo di vivere l’attesa, stimolando l’attività fisica in un contesto tradizionalmente sedentario e favorendo benessere, socialità e condivisione".

"Un grande hub globale come Roma Fiumicino - aggiunge l’amministratore delegato di ADR, Marco Troncone - è oggi sempre più chiamato a offrire ai passeggeri un’esperienza che vada oltre la dimensione del viaggio e sappia valorizzare ogni momento trascorso in aeroporto. Portare lo sport nei terminal insieme ad Asi significa dare ancora più qualità al tempo dell’attesa, introducendo per la prima volta una nuova opportunità di benessere coerente con la nostra visione di uno scalo attento alle migliaia di viaggiatori che vi transitano ogni giorno". "Fiumicino sta investendo nello sport come strumento di benessere e socialità - dice il sindaco di Fiumicino Mario Baccini -. Lo dimostrano i numerosi interventi che stiamo portando avanti sul territorio: dal Pala Fersini al Cetorelli, al Polo Natatorio, fino alla riqualificazione della pista di pattinaggio e alla realizzazione di una struttura dedicata al tiro con l’arco. Vogliamo centri sportivi all’avanguardia, in grado di ospitare anche competizioni di alto livello, ampliando i confini dell’offerta sportiva locale. Questa visione riguarda anche gli spazi pubblici: i nuovi progetti per i parchi prevedono infatti aree dedicate allo sport e all’attività fisica all’aperto. È, quindi, significativo che Aeroporti di Roma, realtà da sempre attenta all’innovazione e all’evoluzione dei servizi, scelga di investire in questa direzione. 'Move & Fly' interpreta una visione che condividiamo: rendere lo sport accessibile e vicino alle persone". 'Waiting is Energy', il messaggio che accompagna l’identità visiva di 'Move and Fly' e caratterizza gli spazi dedicati al progetto all’interno dei terminal, è quindi più di un claim: è l’invito a cambiare prospettiva sull’attesa.

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Move and Fly sport aeroporto Fiumicino benessere socialità
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