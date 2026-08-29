circle x black
Cerca nel sito
 

Casa, in arrivo l'affitto dimezzato per genitori separati

Atteso l'ok del ministero dell'Economia. La misura prevede lo stanziamento di 60 milioni in tre anni per supportare i genitori separati o divorziati attraverso il pagamento del 50% delle spese di affitto per l'abitazione fino a un massimo di 6mila euro l'anno

Affittasi e vendesi a Milano - Fotogramma
Affittasi e vendesi a Milano - Fotogramma
30 agosto 2026 | 00.19
Luana Cimino
LETTURA: 2 minuti

Contributo al pagamento di metà dell'affitto fino a 6mila euro l'anno per i genitori separati 'virtuosi' (in regola con assegno mantenimento) e un reddito annuo entro i 35mila euro: è pronta la norma per istituire il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati con figli a carico, non assegnatari dell'abitazione familiare.

La platea dei possibili beneficiari

Il Mit fa sapere di aver inviato al Mef una nota per sbloccare i fondi e far partire quanto prima il contributo che, dalle stime, avrà una prima platea di almeno 5mila beneficiari già nei prossimi mesi. La misura, voluta fortemente dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, prevede 60 milioni in tre anni per supportare i genitori separati o divorziati attraverso il pagamento del 50% delle spese di affitto per la casa, fino a un massimo di 6mila euro l'anno.

I requisiti

Rientreranno tra i possibili beneficiari i genitori che hanno almeno un figlio a carico, sono in regola con i versamenti di mantenimento e registrano un reddito annuo entro i 35.000 euro (non verrà utilizzato l'Isee come parametro ma l'Irpef). Troppo spesso infatti, quando l'ex abitazione viene assegnata all'altro genitore, chi rimane senza casa va incontro a una serie difficoltà economiche che la norma punta a mitigare, anche nell’interesse dei bambini coinvolti, osserva il Mit in una nota. Per usufruire del sostegno occorrerà naturalmente un regolare contratto di affitto e la mancanza di possesso di altri immobili nel raggio di 50 km dalla vecchia abitazione. Il contributo non sarà cumulabile con altri sussidi per l'affitto e la domanda potrà essere presentata online. Una volta che il Mef avrà sbloccato le risorse previste, la priorità verrà data alle regioni con più genitori separati o divorziati e con una maggiore emergenza abitativa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
affitto dimezzato genitori separati fondo sostegno abitativo fondo affitto genitori separati
Vedi anche
News to go
Stipendio più basso in busta dopo le ferie, cosa dice la Cassazione
Tetti distrutti e danni alla torre simbolo della città, Cremona devastata dal maltempo - Video
News to go
Concessioni balneari, governo prepara nuove regole
Incendi in Sardegna, notte di fuoco ad Arzana: dall'alba in volo due Canadair - Video
Scajola: "Mondiale 12 metri a Imperia passaggio di testimone all'America's Cup a Napoli"
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Mercati positivi dopo intervento di Warsh, dollaro debole e oro in calo
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza