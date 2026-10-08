Agricoltura, Agea e Bper insieme per favorire accesso al credito e sostenere competitività imprese

Al via il protocollo, sottoscritto da Agea e Bper, per favorire l'accesso al credito e sostenere la competitività delle imprese agricole. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l'istituto di credito annunciano la sigla del documento che, si legge in una nota, "punta a rafforzare lo sviluppo della filiera agroalimentare attraverso l'integrazione di dati, competenze e strumenti innovativi a supporto degli investimenti delle aziende agricole". L'accordo mira a "promuovere un coordinamento operativo e tecnico volto a mettere a valore, da un lato, il patrimonio informativo e le competenze specialistiche di Agea e, dall'altro, l'esperienza di Bper nel supporto finanziario alle imprese agricole e zootecniche, favorendo lo sviluppo di strumenti e soluzioni sempre più efficaci a sostegno degli investimenti e della competitività del settore.

"In un contesto economico caratterizzato dalle sfide della transizione climatica e dalla crescente competitività dei mercati internazionali, l'iniziativa intende contribuire a rafforzare la solidità e la capacità di crescita di uno dei comparti di eccellenza del sistema produttivo italiano", si legge. "Il patrimonio informativo di Agea, che comprende quasi un milione di fascicoli aziendali gestiti, potrà integrarsi con i processi di valutazione creditizia, consentendo analisi più puntuali del rischio e la definizione di soluzioni finanziarie dedicate alle imprese agricole".

La collaborazione tra Agea e Bper si inserisce nel "percorso di innovazione che vede l'Agenzia e la Banca sempre più impegnate nella valorizzazione dei dati e della consulenza a supporto dello sviluppo del sistema agroalimentare nazionale", si sottolinea. In questo contesto, "le informazioni aziendali detenute da Agea possono rappresentare un valore aggiunto nella valutazione del merito creditizio delle imprese agricole, favorendo una maggiore inclusione finanziaria del comparto e offrendo nuove opportunità anche alle realtà che non dispongono di un bilancio tradizionale".