circle x black
Cerca nel sito
 

Agricoltura: Ismea, prorogato al 15 dicembre termine domande al Fondo Inail da 10 mln per trattori

Agricoltura - (Adobe)
Agricoltura - (Adobe)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
15 settembre 2026 | 13.23
Alessandro Remia
LETTURA: 1 minuti

Ismea rende noto che il Bando per interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali è prorogato fino al 15 dicembre 2026. La proroga offre alle Pmi dei settori agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare più tempo per realizzare interventi di ammodernamento e di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli o forestali, beneficiando dei contributi a fondo perduto previsti dalla misura.

Il Fondo, gestito da Ismea su iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), dispone di una dotazione complessiva di 10 milioni di euro messi a disposizione da INAIL, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione sottoscritto il 9 dicembre 2025 tra Masaf, Inail, Ismea e Crea.

La presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni sarà pertanto possibile fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fondo Inail trattori agricoli ammodernamento sicurezza
Vedi anche
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza