Agricoltura, Lollobrigida: "Mai così tanti investimenti nel settore primario"

Il governo ha puntato con decisione sul rafforzamento del settore primario, "con investimenti record sull'agricoltura", ha detto Francesco Lollobrigida al Festival del Lavoro di Roma. Il ministro ha rivendicato anche un cambio di approccio culturale, con l'agricoltore definito "custode dell'ambiente". Tra le misure citate: sostegni ai costi di produzione, investimenti su energia e filiere e rafforzamento della sicurezza sul lavoro. Focus anche su decreto flussi e formazione, per attrarre manodopera regolare e giovani nell'agricoltura 5.0.