“Siamo qui all’evento ‘Etica digitale e tutela dei consumatori nell’era dell’AI’ perché crediamo che la relazione tra imprese e consumatori non possa essere episodica. Troppe realtà aziendali credono che il rapporto con chi rappresenta i consumatori debba essere attivato soltanto in momenti di crisi. Altre, più ispirate, come in questo caso, invece credono che con le associazioni dei consumatori si possa riflettere sul mondo che cambia”. Ha esordito così il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, nel corso dell’evento “Etica digitale e tutela dei consumatori nell'era dell’AI”, organizzato da Pulsee e tenutosi a Roma presso l’hotel St Regis.

Quello capitolino è stato un appuntamento che ha posto al centro del dibattito anche le paure dei consumatori dovute dall’avvento dell’Intelligenza artificiale. “C'è tanta preoccupazione nell'opinione pubblica - ha continuato rispondendo alla domanda su cosa si può fare per tranquillizzare gli utenti - Sembra di trovarsi all'interno di una tempesta perfetta con crisi pressoché quotidiane”. Un problema che si è andato a incrementare con gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto sul territorio nazionale il dilagare della guerra ibrida.

“E’ chiaro che con la guerra alle nostre porte, queste notizie sembrano innescare un corto circuito. Bisogna mantenere la calma, bisogna pensare che le difficoltà nel confrontarsi con le nuove tecnologie non sono soltanto di questi giorni, ma risalgono a tutte le ere nelle quali queste hanno fatto un salto”, ha continuato.

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha poi sottolineato la necessità di educare i consumatori a conoscere le nuove tecnologie, così da cancellare ogni dubbio tra questi. “Ci si fanno sempre delle idee strane su ciò che non si conosce. Ecco, il digitale e i suoi meccanismi devono essere spiegati meglio alle persone. Il desiderio principale del consumatore è di essere rispettato che vuol dire: da un lato avere la certezza che i propri dati saranno usati soltanto per offrire il servizio richiesto - ha continuato Dona - dall’altro che quando si delega la relazione a un'intelligenza artificiale, questa non solo dia delle risposte, ma sappia risolvere i problemi per far mantenere la serenità al consumatore”.

Il presidente di Unc ha poi concluso rimarcando che le aziende, pubbliche o private, oggi hanno il dovere di parlare con i consumatori perché “oggi questi possono essere rassicurati nel momento in cui scopre che il digitale, se usato con intelligenza, è una frontiera alla quale nessuno di noi può rinunciare”.