circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Iannicelli: "Binomio telecomunicazioni-intelligenza artificiale è inscindibile"

Il presidente Tlc dell’Ordine degli Ingegneri di Milano: “Criticità nel capitale umano, addetti in calo”

Ai, Iannicelli:
02 ottobre 2025 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il futuro delle telecomunicazioni influisce sull'intelligenza artificiale e viceversa. Il binomio è inscindibile. Senza reti veloci e resilienti non è possibile sviluppare un'intelligenza artificiale adeguata. Allo stesso tempo, l'Ai è fondamentale per migliorare le prestazioni e la robustezza delle reti, creando un connubio essenziale per il futuro del settore", ha affermato Carmelo Iannicelli, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e Presidente della Commissione Telecomunicazioni (Tlc), durante il convegno ‘Reti di telecomunicazioni e reti locali: quali sviluppi dell’Ai’, organizzato oggi a Milano nel contesto della Milano Digital Week.

Durante il suo intervento, Iannicelli ha posto l'accento sulle criticità emerse dagli indicatori Desi della Comunità Europea, che misurano la digitalizzazione dell’economia e della società. Criticità che "non risiedono nelle infrastrutture tecnologiche - specifica - ma nel capitale umano. Le competenze in questo settore sono in calo e, cosa ancor più preoccupante, il numero degli addetti al settore delle telecomunicazioni è diminuito nel 2024 rispetto all’anno precedente. Questo è un campanello d'allarme", afferma.

Secondo Iannicelli, è necessario un cambiamento culturale per affrontare questa sfida. "Dobbiamo lavorare per sviluppare una cultura delle reti e dell’intelligenza artificiale, sensibilizzando non solo gli addetti ai lavori ma anche la cittadinanza. La Digital Week è fondamentale per far capire quanto le reti siano cruciali per lo sviluppo del nostro Paese, del territorio e delle città", sottolinea.

Il presidente della Commissione Tlc sottolinea inoltre il rischio di una trasformazione che sta portando alla contrazione delle ingegnerie tradizionali a favore delle nuove tecnologie, che però non riescono a attrarre abbastanza interesse. "Il risultato di questa situazione è che stiamo perdendo capacità elaborativa, un problema serio per il nostro Paese. Dobbiamo lavorare con le scuole per sviluppare la cultura tecnica, che purtroppo sta perdendo terreno nella nostra società", ha concluso Iannicelli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
telecomunicazioni intelligenza artificiale reti veloci robustezza digitalizzazione capitale umano
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza