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Ai: Microsoft Elevate e Ai Skills Alliance, il piano strategico per formare l'Italia

24 marzo 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'intelligenza artificiale rappresenta una leva economica senza precedenti, capace di incrementare il Pil italiano del18% al 2040Per sbloccare questo potenziale e superare il gap di competenze digitali e legate all'AI è nato Microsoft Elevate, programma globale che fa leva sulle soluzioni e l'expertise di Microsoft per espandere l'accesso alle nuove tecnologie, fornendo a individui e organizzazioni la formazione, gli strumenti e il supporto necessari per prosperare in un'economia guidata dall'innovazione digitale. Il cuore operativo del programma in Italia è la AI Skills Alliance, un'alleanza strategica tra imprese, associazioni e istituzioni nata per formare 400mila persone in due anni. Attraverso percorsi gratuiti e strutturati, disponibili online tutti on-demand (https://learn.aiskillsalliance.it/), l'iniziativa punta a trasformare la tecnologia in un alleato quotidiano per lavoratori e imprese, rendendo l'Italia protagonista della nuova economia digitale. Da fine marzo, la piattaforma si arricchisce di nuovi nuovi workshop e contenuti formativi pratici e verticali specifici per ruolo aziendale: Risorse Umane, Marketing, Comunicazione, Vendite, Amministrazione e Finance.Federica Rossi, Ai Skills Director Microsoft Elevate

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