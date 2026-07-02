Da Calangianus, nel cuore della Gallura, Carlo trasforma l'ospitalità in un'esperienza di scoperta del territorio. Scalpellino e scultore, ha realizzato insieme alla sua famiglia lo Stazzo Iris, struttura ispirata agli antichi stazi galluresi e costruita valorizzando materiali, tradizioni e identità locali. Grazie ad Airbnb accoglie viaggiatori da tutto il mondo, accompagnandoli alla scoperta di una Sardegna meno conosciuta, tra artigianato, natura, cultura e piccoli borghi. Un racconto che mette al centro il turismo diffuso come opportunità per promuovere le eccellenze dell'entroterra e preservare le tradizioni del territorio.Airbnb, Carlo apre le porte della Gallura autentica: "Così racconto la Sardegna oltre il mare"