Al via all'Aquila la Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro

Il 20, 21 e 26 ottobre, l'Aquila, nell'anno in cui la città è Capitale italiana della Cultura, ospita la Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro, iniziativa organizzata da Inail e dal Comune dell'Aquila, che si inserisce nel percorso di promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'intento delle tre giornate è, quindi, portare la salute e la sicurezza sul lavoro al centro del dibattito pubblico, rafforzando il dialogo tra istituzioni, imprese, professionisti, lavoratori e mondo della scuola.