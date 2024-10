Albert School si espande e apre la prima Business Data School a Milano

Albert School, la prima Business Data School al mondo si espande e a Milano apre un nuovo campus. Le iscrizioni sono previste per settembre 2025, ma il processo di selezione inizia già ora. Sotto la guida visionaria di Floriano Bollettini, Direttore Generale e Amministratore Delegato per l'Italia, Albert School si prepara dunque a ridefinire l'educazione aziendale all'intersezione tra dati e il business.

Come prima istituzione del suo genere a livello globale, Albert School offre un curriculum pionieristico che combina i principi del business e dell'analisi dei dati con programmi di laurea triennale e master. Il suo approccio educativo innovativo è riconosciuto e sostenuto economicamente da 50 dei più illustri imprenditori europei, tra cui Bernard Arnault di LVMH, Xavier Niel di Iliad, e Rodolphe Saadé di CMA CGM, insieme a otto fondatori di unicorni. Questo forte sostegno sottolinea l'impegno di Albert School per l'eccellenza e il suo posizionamento all'avanguardia dell'innovazione educativa. L'apertura del campus di Milano fa parte dell'iniziativa strategica di internazionalizzazione di Albert School, a seguito del suo successo in Francia, dove attualmente vanta 400 studenti iscritti in programmi di laurea triennale e magistrale.

Contestualmente, la scuola si sta espandendo anche in Svizzera con un nuovo campus a Ginevra e in Spagna con una presenza a Madrid, con l'obiettivo di aprire 50 campus in tutto il mondo entro il prossimo decennio.

Programmi di Laurea Triennale e Magistrale

Al campus di Milano, Albert School offrirà sia programmi di laurea triennale che magistrale, progettati per dotare gli studenti delle competenze essenziali necessarie per guidare in un mondo orientato ai dati. Questi programmi si concentrano sull'integrazione tra analisi dei dati, tecnologia e principi aziendali, fornendo agli studenti un'educazione completa che li prepara per carriere di impatto.

La partnership di Albert School con Mines Paris PSL, una delle scuole di ingegneria più prestigiose in Francia, garantisce che gli studenti si laureino con un diploma congiunto, diventando parte di una rete d'élite di oltre 17.000 alumni, tra cui numerosi premi Nobel e CEO di multinazionali. Questa alleanza non solo rafforza il rigore accademico, ma offre anche opportunità senza pari per gli studenti. Inoltre, Albert School collabora con oltre 100 importanti aziende globali, come Assicurazioni Generali, Louis Vuitton, L'Oreal e Nestlé, per adattare la sua offerta accademica alle dinamiche esigenze del mondo degli affari.

Questa sinergia tra accademia e industria assicura che gli studenti siano dotati di competenze all'avanguardia e conoscenze, rendendoli professionisti molto ricercati nel mercato globale.

In un mondo in cui padroneggiare le competenze di dati, tecnologia e business è essenziale per generare un impatto sostanziale, Albert School è dedicata a preparare i leader dell'economia di domani. Man mano che la rivoluzione dell'IA e dei dati rimodella le industrie, Albert School si posiziona come forza trasformativa, guidando i suoi studenti attraverso un percorso di apprendimento completo che li dota di un set di competenze unico. Ciò li abilita a diventare professionisti influenti in grado di guidare cambiamenti significativi all'interno delle loro organizzazioni.

In concomitanza con il lancio di Milano, Albert School ha ufficialmente aperto il processo di selezione per l'iscrizione a settembre 2025. Gli studenti potenziali appassionati di trasformazione aziendale basata sui dati sono incoraggiati a candidarsi e unirsi a una comunità dedicata a plasmare i leader di domani. Per ulteriori informazioni su Albert School e il nuovo campus di Milano https://www.albertschool.com/