Alis: approvati importanti nuovi soci, anche in vista di Letexpo 2026

Grimaldi: "Benvenuto a nuovi soci consiglieri Trenitalia, Foald Service, Jordan National Shipping Line, Ntt Data e Valore Salute"

05 febbraio 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il primo Consiglio di Alis del nuovo anno ha segnato l’avvio di un 2026 ricco di sfide strategiche per i settori che rappresentiamo, chiamati a confrontarsi con scenari economici e geopolitici in continua evoluzione. Siamo veramente orgogliosi che la nostra Associazione continui a crescere, grazie alla condivisione di valori, competenze e visione strategica e anche questo Consiglio ha rappresentato un momento importante per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento per la logistica, la mobilità sostenibile e l’industria italiana e internazionale, anche in vista di un appuntamento centrale come LetExpo 2026 che si terrà dal 10 al 13 marzo a Verona". Ad affermarlo è Guido Grimaldi, il Presidente di Alis, commentando i lavori del Consiglio svolto presso la sede nazionale a Roma ed i nuovi importanti ingressi che arricchiscono ulteriormente la base associativa di Alis.

“Diamo il benvenuto ai nuovi Soci consiglieri: Foald Service, punto di riferimento nella sicurezza privata e nei servizi fiduciari, con sedi operative a Ercolano e Milano; Jordan National Shipping Line, compagnia di navigazione nazionale della Giordania, attiva in un’ampia gamma di servizi marittimi e logistici; Ntt Data Italia, leader nelle soluzioni di consulting, cybersecurity e system integration; Streamax Europe, controllata europea di una società cinese specializzata in intelligenza artificiale, video-analisi e monitoraggio intelligente dei trasporti; Valore Salute, attiva nei servizi integrati di assistenza sanitaria e welfare aziendale; Trenitalia, adesione che avevamo già anticipato nel corso della nostra Assemblea Generale a dicembre e che rappresenta la principale società italiana per il trasporto ferroviario passeggeri, interamente partecipata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Queste nuove adesioni, così come l’allargamento della nostra rappresentanza a settori sempre più diversificati, dimostrano la credibilità del lavoro che stiamo portando avanti insieme ai nostri Soci per la competitività, la sostenibilità e l’innovazione e confermano inoltre quanto Alis sia oggi una piattaforma di dialogo concreta tra mondi produttivi differenti", aggiunge.

“Ampio spazio è stato dedicato anche all’analisi del contesto internazionale ed europeo, con particolare attenzione alle tensioni geopolitiche, alla questione dei dazi e alle criticità regolatorie, tra cui gli effetti distorsivi del sistema di tassazione Ets, così come alle misure contenute nella Legge di Bilancio per l’autotrasporto, la logistica e i settori connessi. Inoltre - conclude il Presidente Grimaldi - grazie all’autorevole intervento del Direttore operativo di Ram SpA Lucilla Mattei, che ringraziamo davvero per la grande disponibilità e competenza, abbiamo approfondito i temi relativi agli attuali incentivi per l’intermodalità e al supporto necessario per le imprese che operano attraverso le modalità strada-mare e ferro-strada”.

