Alleanza Assicurazioni punta all'insurbanking con Banca Generali per accelerare la trasformazione industriale 

05 febbraio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Next To The Future". Questo il titolo della Convention 2026 di Alleanza Assicurazioni, storica Compagnia del gruppo Generali, nel corso della quale ha presentato le linee strategiche del nuovo anno all'insegna di "Next": la trasformazione industriale che punta sull'evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento. Si tratta di un progetto che punta all'evoluzione della consulenza professionale della Rete diretta agenziale, integrando soluzioni bancarie e assicurative: già oggi sono 2.900 i "Private Advisor" abilitati all'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari, la trasformazione industriale della Compagnia con il consolidamento della partnership di insurbanking con Banca Generali.

