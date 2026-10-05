Almaviva presenta "Ultra": il nuovo framework AI per dare valore all'innovazione tecnologica

L'intelligenza artificiale non è più una promessa, la visione di Almaviva Group si rinnova con una nuova sfida che punta all'innovazione tecnologica grazie a un nuovo framework AI. "Almaviva sposa perfettamente la logica che noi abbiamo inserito nella legge sull'AI 132 del 2025. Amano molto la sperimentazione e noi abbiamo agevolato questo processo", ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, che poi è intervenuto durante il convegno, discutendone anche con Valeria Sandei, Global Chief AI Almaviva Group. Sandei ha detto che: "L'intelligenza artificiale non è soltanto una questione di modelli, ma comprende una comprensione degli ambiti in cui va applicata", e ha poi aggiunto: "Solo se misuriamo e gestiamo l'AI come abbiamo sempre fatto con la tecnologica, in modo concreto, possiamo raggiungere risultati di valore". Al convegno era presente anche la Direttrice Generale dell'INPS, Valeria Vittimberga, la quale ha spiegato come un istituto del genere debba avere: "una funzione duplice: quella di creare un modello efficiente che possa essere foriero di semplificazione all'interno delle nostre procedure, ma allo stesso tempo un modello etico, basato sulla tutela dei dati dei cittadini e sulla sovranità del dato".