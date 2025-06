Almawave: Velvet integrata come IA default su Oracle Cloud

La famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa Velvet, offerti dall'italiana Almawave, sono ora supportati come "Default Llm" nelle AI Quick Actions della Oracle Cloud Infrastructure (Oci), piattaforma del gigante statunitense che consente ai clienti Oracle di testare e implementare con facilità modelli fondazionali di IA commerciale. Lo si apprende da un comunicato ufficiale di Almawave.

"Grazie a questa integrazione, i clienti possono ora utilizzare Velvet, in modo facile ed intuitivo, per costruire soluzioni di IA generativa nei propri processi aziendali, beneficiando della sua scalabilità, alta disponibilità e sicurezza avanzata", evidenzia il documento, che aggiunge come l'integrazione consenta ai modelli Velvet, "progettati in Italia con forte attenzione alla sovranità dei dati e alla conformità normativa, di raggiungere clienti in tutto il mondo tramite l’ecosistema di partner Oracle".

L’annuncio segue la firma di un memorandum tra le due realtà, siglato a inizio 2025, per la collaborazione nello sviluppo di servizi basati su Velvet e destinati a settori verticali come energia, sanità, manifattura, pubblica amministrazione e trasporti. Da parte sua, Almawave utilizza Oci per l'addestramento e l’inferenza dei modelli Velvet, si apprende dal comunicato.

“Questa scelta conferma l’attenzione e la fiducia reciproca fra Oracle e Almawave. Non ci fermiamo qui: stiamo infatti lavorando intensamente ai nuovi addestramenti che ci porteranno ancora più avanti nella nostra visione di un'IA made in Europe”, ha dichiarato Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave. La dirigente sottolinea la "visibilità strategica a livello globale" che deriva dall'integrazione di Velvet tra i "default" della piattaforma Oracle, un "passo concreto verso nuove opportunità di business, anche a livello internazionale" che Almawave saprà "perseguire congiuntamente a un partner strategico come Oracle".

Andrea Sinopoli, vicepresidente e Country Leader Cloud Technology di Oracle Italia, ha commentato: "Non possiamo che essere orgogliosi, come Oracle ma anche come italiani, dei grandi e veloci passi avanti che Almawave sta compiendo, anche con il nostro supporto: grazie infatti alle caratteristiche distintive della nostra OCI AI Infrastructure, che permettono di esprimere tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale abilitata dal cloud, la loro famiglia Velvet sarà presto in grado di offrire modelli AI sempre più performanti, scalabili e sicuri, a vantaggio dei clienti finali di tutta Europa".