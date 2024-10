Alphabet (Google) vola nel terzo trimestre: ricavi +15% e utile +33,5%

Alphabet, la società Usa che controlla Google, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un fatturato pari 88,268 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto ai 76,693 mld di dollari dello stesso periodo del 2023. L'utile netto si attesta a 26,3 miliardi di dollari, in crescita del 33,5% rispetto ai 19,7 mld di dollari registrati nel terzo trimestre del 2023. Lo rende noto il gruppo con sede a Mountain View.

"Lo slancio in tutta l'azienda è straordinario", ha commentato il Ceo di Alphabet, Sundar Pichai. "Il nostro impegno per l'innovazione, così come la nostra attenzione e i nostri investimenti a lungo termine nell'Intelligenza artificiale, stanno dando i loro frutti, con consumatori e partner che beneficiano dei nostri strumenti di Ia", ha sottolineato. Nel trimestre, ha aggiunto, " abbiamo registrato una forte crescita dei ricavi e i nostri continui sforzi per migliorare l'efficienza hanno contribuito a migliorare i margini. Non vedo l'ora di portare avanti ulteriori progressi per i consumatori, i clienti e i creatori a livello globale".