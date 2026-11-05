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Amadei (Assogasliquidi): "Su biometano siamo pronti da ieri, abbiamo filiera produzione"

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05 novembre 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
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"Siamo a un bivio. In Italia abbiamo creato una filiera dalla produzione della molecola, i produttori di biometano, fino all'ultima stazione di servizio, e siamo pronti. Siamo pronti da ieri, non da oggi, perché abbiamo tutta una rete di produttori di biometano in grado di produrre questa molecola". Così Costantino Amadei, presidente del Gruppo Gnl di Assogasliquidi, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.

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