Amazon inizia a sperimentare il mercato delle consegne veloci: il pacco arriva a casa in un massimo di 15 minuti dal momento in cui l'utente l'ha ordinato. Il colosso americano, riporta la stampa locale, inizierà dalla città di Bengaluru, in India, e al momento il servizio sarà valido solo per i prodotti alimentari del catalogo Amazon Fresh. L'obiettivo però è quello di espandersi al maggior numero possibile di città del Paese.

La scelta dell'India non è causale e non solo per il costo del lavoro, nettamente inferiore a quello degli Stati Uniti o dell'Unione Europea. Amazon è solo l'ultimo della lista a entrare nel mercato delle consegne rapide, che si è già diffuso in India attraverso competitor come Zomato, Zepto e Swiggy, che consegnano di tutto in meno di 10 minuti: non sono trattati solo i generi alimentari ma anche oggetti di elettronica, makeup e abbigliamento.