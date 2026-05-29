Ambiente-Lavoro 2026: Cafà (Cifa), 'la sicurezza non è un adempimento, ma un valore culturale'

"Insistiamo sul fatto che la sicurezza debba andare sempre più verso un fattore culturale, non deve essere considerato un adempimento dall'imprenditore. Ora che anche il datore di lavoro deve fare formazione in materia di sicurezza, come Cifa Italia abbiamo attivato la nostra Academy per fare formazione gratuita ai nostri associati datori di lavoro di FonARCom, Epar e SanARCom, perché l'imprenditore deve avere ben chiaro che al di là dei vantaggi che l'Inail riconosce qualora non succedano infortuni e tutto proceda nella direzione adeguata, deve fare del proprio meglio per rendere l'azienda sicura e quindi dar vita ad un'azienda sempre più sostenibile". Così Andrea Cafà, Presidente Cifa, intervenendo al convegno 'La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva', organizzato da Cifa e Confsal nell'ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di Bolognafiere dal 26 al 28 maggio 2026.