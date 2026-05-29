Ambiente-Lavoro 2026: Fiori (Inail), 'preposto figura centrale nella prevenzione, ma senza adeguati riconoscimenti economici e tutele'

"Il preposto è una figura chiave nell'organizzazione della salute e sicurezza del lavoro perché si tratta di un lavoratore a cui vengono affidati compiti molto importanti. Il preposto, infatti, può decidere di interrompere l'attività produttiva, qualora ritenga che non ci siano le condizioni di tutela della salute e della sicurezza. È una figura che, però, non prevede emolumenti aggiuntivi, né tutele. Risponde direttamente del proprio operato anche di fronte a un magistrato". E' quanto affermato da Marcello Fiori, Direttore Generale Inail, in occasione del convegno 'La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva', organizzato da Cifa e Confsal nell'ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di Bolognafiere dal 26 al 28 maggio 2026.