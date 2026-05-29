Ambiente-Lavoro 2026: la valorizzazione del preposto al centro del confronto tra sicurezza, contrattazione e cultura del lavoro

Nel corso di Ambiente Lavoro 2026, Cifa Italia e Confsal hanno promosso un confronto dedicato al ruolo del preposto nella contrattazione collettiva, evidenziandone responsabilità, competenze e funzione strategica nella tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al centro del dibattito, la necessità di riconoscere concretamente questa figura attraverso strumenti di formazione, valorizzazione professionale e specifiche tutele contrattuali. Cifa ha ribadito l'importanza di prevedere indennità dedicate, già introdotte in alcuni contratti collettivi, sottolineando come la sicurezza debba essere considerata prima di tutto un valore culturale e non solo un obbligo normativo. Il convegno ha coinvolto istituzioni ed esperti del settore, confermando l'idea condivisa che investire nella sicurezza significhi investire nella qualità del lavoro e nella crescita delle imprese.