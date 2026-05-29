Ambiente-Lavoro 2026: Margiotta (Confsal), 'a preposto più riconoscimenti economici e maggiori tutele assicurative'

"Garantire a questa importante figura del preposto, che rappresenta la chiave di volta della prevenzione partecipata, una reale agibilità nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche attraverso un riconoscimento economico è fondamentale, perché a maggiori oneri e responsabilità devono corrispondere adeguati riconoscimenti. Ma serve soprattutto anche una copertura assicurativa che tuteli il preposto nell'esercizio delle sue funzioni. Questa è la sicurezza praticata e non la sicurezza soltanto enunciata". Sono le parole di Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale Confsal, in occasione del convegno 'La valorizzazione del preposto nella contrattazione collettiva', organizzato da Cifa e Confsal nell'ambito di Ambiente-Lavoro 2026, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in svolgimento negli spazi di Bolognafiere dal 26 al 28 maggio 2026.