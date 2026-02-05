circle x black
Antitrust, eDreams: "Respingiamo con fermezza sanzione, presenteremo immediato ricorso"

Antitrust, eDreams:
05 febbraio 2026 | 14.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Respingiamo con fermezza la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), in quanto non riflette la nostra attuale offerta. Come pionieri nel settore degli abbonamenti di viaggio a livello globale, Prime è oggetto di costanti evoluzioni per rispondere alle esigenze dei viaggiatori; questo approccio è confermato dal livello record di soddisfazione dei nostri iscritti italiani, che valutano la propria esperienza in modo significativamente superiore rispetto ai non abbonati". E' quanto dichiara un portavoce di eDreams Odigeo commentando, in una nota, la decisione dell'Antitrust di irrogare una sanzione di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette.

"Aspetto cruciale, Prime garantisce sostanziali risparmi ai consumatori, ciononostante, la decisione travisa le dinamiche standard del retail, comuni a molteplici settori. Siamo fiduciosi nella nostra posizione e presenteremo immediato ricorso dinanzi ai tribunali per difendere la nostra piena conformità alle leggi italiane ed europee. Il nostro impegno verso i clienti e l'integrità dei nostri servizi restano incrollabili, e continueremo a rafforzare la nostra posizione di punto di riferimento di fiducia per i nostri 7,7 milioni di membri Prime nel mondo" conclude il portavoce in una nota.

