Appalti: sinergia Pa - imprese al centro del convegno dell'Ordine degli ingegneri di Milano

Si è svolto a Palazzo Reale a Milano, il convegno "Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione - Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti", organizzato dall'Ordine degli ingegneri provinciale con l'intento di dare vita ad un momento di approfondimento e formazione rispetto ai temi principali del d.lgs 36 del 2023, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Sul tavolo del confronto da una parte la spinta verso l'innovazione e la digitalizzazione, dall'altra le questioni di metodo, come la necessità di una maggiore collaborazione tra Pa e imprese e lo shift del paradigma da quello della procedura a quello del raggiungimento del risultato.