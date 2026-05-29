Artigiano in Fiera: al via 'Anteprima d'estate', la manifestazione che unisce le culture

Fino al 2 giugno, i padiglioni di Fieramilano Rho ospitano un anticipo della bella stagione grazie ad 'Anteprima d'estate', l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Una manifestazione in cui la produzione artigianale si trasforma in un vero e proprio confronto tra persone e culture, unite nel segno della condivisione e della valorizzazione delle diversità. Il talento e la maestria degli oltre mille artigiani, arrivati da 50 Paesi diversi, creano un ponte ideale tra i popoli, diventando l'espressione concreta di valori come la resilienza, la bellezza e la dignità all'interno di uno spazio interamente dedicato all'incontro.