È stata inaugurata la nuova edizione di Artigiano in Fiera, la più importante manifestazione internazionale dedicata all’artigianato che quest'anno conta 2.800 stand espositivi provenienti da 90 Paesi in 8 padiglioni. L'evento è in programma fino a domenica 8 dicembre dalle 10:00 alle 22:30 con ingresso gratuito a Fieramilano Rho.