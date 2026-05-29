Artigiano in Fiera: Calabrese (Regione Calabria), 'in 'Anteprima d'estate' nostra presenza al 10%'

Anteprima d'estate è "un evento per noi molto importante con oltre 100 operatori che rappresentano il 10% delle presenze a questa edizione estiva di Artigiano in Fiera. Qui rappresentiamo la Calabria. Parliamo di artigianato, ma parliamo anche di storia, identità e cultura. Parliamo di quelli che sono i prodotti calabresi, ma soprattutto di una vetrina importante per il turismo: un settore in cui stiamo investendo molto, anche a fronte dell'aumento esponenziale dei flussi turistici e delle presenze nella nostra Regione". Sono le dichiarazioni di Giovanni Calabrese, assessore allo sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro della Regione Calabria, nella giornata in cui apre i battenti Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho fino al 2 giugno.