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Artigiano in Fiera: Calabrese (Regione Calabria), 'in 'Anteprima d'estate' nostra presenza al 10%'

29 maggio 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
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Anteprima d'estate è "un evento per noi molto importante con oltre 100 operatori che rappresentano il 10% delle presenze a questa edizione estiva di Artigiano in Fiera. Qui rappresentiamo la Calabria. Parliamo di artigianato, ma parliamo anche di storia, identità e cultura. Parliamo di quelli che sono i prodotti calabresi, ma soprattutto di una vetrina importante per il turismo: un settore in cui stiamo investendo molto, anche a fronte dell'aumento esponenziale dei flussi turistici e delle presenze nella nostra Regione". Sono le dichiarazioni di Giovanni Calabrese, assessore allo sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro della Regione Calabria, nella giornata in cui apre i battenti Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho fino al 2 giugno.

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