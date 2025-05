Artigiano in fiera, Intiglietta (Ge.Fi): "Dopo trent'anni lanciamo Anteprima d’Estate"

“Aspettavamo da tempo di poter lanciare ‘Anteprima d’estate’ e dopo trent’anni”, di Artigiano in fiera, “abbiamo deciso che questo era il momento giusto per farlo”. A dirlo, oggi a Milano, Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere (Ge.Fi.) all’inaugurazione di ‘Anteprima d’Estate’ il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera, in programma a Fieramilano Rho, fino al 2 giugno.

‘Anteprima d’estate’ è “un'occasione in più per i nostri artigiani di incontrare il pubblico nella versione estiva - spiega Intiglietta - insieme agli 830 artigiani che sono qui presenti, provenienti da 50 paesi del mondo, abbiamo 200 nuovi artigiani, donne e uomini. È un'occasione per presentare nuovi protagonisti in questa che vuole essere la fiera che mette al centro l'umanità”.

Il presidente di Ge.Fi, si aspetta il “pubblico affezionato ai nostri artigiani e alla nostra esperienza - dice - Credo che i prodotti estivi saranno protagonisti - aggiunge - La tessitura, i vestiti, la cosmesi, l’alimentare che ovviamente cambia in funzione della della stagionalità. Anteprima d'estate vuole essere un'occasione ulteriore per rafforzare il rapporto di queste donne e uomini che esprimono la loro umanità attraverso il loro lavoro”, le sue parole.