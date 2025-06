Nel mese di giugno 2025, i beneficiari che hanno ricevuto l’assegno di inclusione dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e ultimo pagamento. Successivamente, dal mese di luglio, sarà possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata massima di dodici mesi. Lo comunica l’Inps, che invierà un sms ai beneficiari che raggiungono il termine delle diciotto mensilità, con indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo.

Per semplificare il processo di rinnovo, i nuclei familiari invariati nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al Siisl né sottoscrivere un nuovo patto di attivazione (Pad) nucleo. Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo.

Nell’eventualità di cambiamenti nel nucleo familiare, invece, dopo la presentazione della domanda, dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al Siisl e di sottoscrizione del pad nucleo.

La nota del ministro

''In accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri, porterò all'attenzione del Consiglio dei Ministri, lunedì, una norma da inserire nel primo veicolo normativo utile, che riconoscerà un contributo straordinario ai nuclei familiari per i quali si concluderà nel 2025 il primo periodo di 18 mesi di fruizione dell'assegno di inclusione'', afferma il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in una nota. ''Si tratta di un contributo straordinario, essenziale per il sostegno dei nuclei beneficiari dell'assegno di inclusione, alla luce della situazione economica globale. È un impegno importante che prendiamo nei confronti di tutta la nostra comunità nazionale, in particolare verso chi è rimasto indietro”, sottolinea.

In questo mese, ricorda il ministro, ''i beneficiari che hanno ricevuto l'assegno di inclusione dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno l'ultimo pagamento''. La legge infatti prevede una sospensione di un mese al termine dei 18 mesi di fruizione.

''Questo provvedimento, insieme alle semplificazioni procedurali concordate tra ministero del Lavoro e Inps per agevolare i rinnovi, mira a rafforzare l'impegno del Governo a sostegno delle categorie fragili'', spiega Calderone. ''Ricordiamo che, con la legge di bilancio del 2025, è già stato previsto un incremento dell'importo mensile dell'assegno''.