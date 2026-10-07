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Assicurazioni, Alleanza lancia nuova campagna con maxi-installazione a Milano CityLife

07 ottobre 2026 | 16.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questa mattina in piazza Tre Torri, nel cuore di Milano CityLife, è apparsa una maxi-piattaforma specchiante in grado di riflettere l'architettura circostante catturando l'attenzione dei visitatori: un'installazione immersiva che sarà in città fino al 9 ottobre, e che poi viaggerà per tutta la Penisola, con cui Alleanza Assicurazioni ha dato il via alla campagna 'Rimetti il tuo futuro nel verso giusto'. L'iniziativa andrà avanti fino a novembre e toccherà 24 città da Nord a Sud Italia: i 10mila consulenti della compagnia, che è parte del Gruppo Generali, saranno fisicamente presenti nelle piazze per incontrare cittadini, famiglie e i due milioni di clienti di Alleanza Assicurazioni, aiutandoli a rimettere il loro futuro nel verso giusto.

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