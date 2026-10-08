Assicurazioni, Ghinfanti (Alleanza): "Consulenti aiutano a rimettere futuro nel verso giusto"

"Quando ti avvicini lo specchio ti fa vedere a testa in giù: per pochi istanti avrai quella sensazione di disorientamento, perché vedi al contrario, che è la sensazione che la maggior parte degli italiani avvertono di fronte al linguaggio estremamente complesso della finanza, ma quando ti avvicini tutto torna nel verso giusto perché al tuo fianco avrai il consulente Alleanza. Se ci si affida alle persone preparate si può rimettere il futuro nel verso giusto". Così Claudia Ghinfanti, responsabile marketing e comunicazione di Alleanza Assicurazioni, a margine della cerimonia di svelamento della nuova installazione in piazza Tre Torri, a Milano, una maxi-piattaforma specchiante con cui la compagnia del Gruppo Generali ha dato il via alla campagna 'Rimetti il tuo futuro nel verso giusto'. L’iniziativa attraverserà l’Italia da Trento a Catania e arriverà nelle piazze di 24 città.

"L'obiettivo è quello di valorizzare il ruolo dei nostri 10mila consulenti", ha spiegato Ghinfanti, i quali saranno fisicamente presenti vicino alle installazioni e incontreranno cittadini, famiglie e clienti "per prospettare loro una consulenza sulla progettazione e la pianificazione del loro futuro, che si può rimettere nel verso giusto se ci si affida alle persone in grado di parlare il tuo linguaggio e di progettare insieme a te in funzione delle tue esigenze".