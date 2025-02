Il rischio di un impatto con la Terra nel 2032 da parte dell'asteroide 2024 YR4 è ormai prossimo allo zero. E' quanto emerge dai calcoli dell'Agenzia spaziale europea (Esa). L'asteroide, che potrebbe potenzialmente devastare una città, aveva stabilito un record per il rischio di impatto, raggiungendo recentemente il 3,1%, secondo la Nasa, e il 2,8% secondo l'Esa. Le osservazioni più recenti della sua traiettoria, effettuate con i telescopi, escludono ora quasi certamente ogni scenario catastrofico, con un rischio di impatto dello 0,001%, ovvero una possibilità su 100.000 di colpire la Terra.

Scoperto a dicembre, 2024 YR4 ha un diametro stimato tra i 40 e i 90 metri. I calcoli iniziali della sua traiettoria indicavano un rischio di impatto con la Terra il 22 dicembre 2032. Inizialmente classificato come livello 3 sulla scala di rischio di impatto Torino della Nasa, che va da zero a dieci, l'asteroide è stato ora declassato al livello zero, secondo l'Esa.

L'agenzia europea ha osservato che le osservazioni dell'asteroide "hanno seguito uno schema ben noto", in cui la probabilità di un impatto aumenta prima di scendere rapidamente a zero con ulteriori osservazioni. Ciononostante, come tutti gli asteroidi degni di nota, la traiettoria di 2024 YR4 sarà seguita nei prossimi mesi dal James Webb Space Telescope. La sua orbita lo porterà lontano dalla Terra, fino al suo ritorno nel 2028, rendendo nuovamente osservabile il suo percorso. L'ultimo asteroide di oltre 30 metri di larghezza che ha rischiato di colpire il pianeta è stato Apophis.

Individuato nel 2004, ha brevemente aumentato il rischio di un impatto nel 2029, prima che questa probabilità si riducesse a zero. Ciononostante, gli scienziati lavorano da anni per sviluppare modi per difendere il pianeta da un simile rischio. Nel 2022, una missione della Nasa è riuscita a deviare la traiettoria di un asteroide innocuo inviando un veicolo spaziale a schiantarsi contro di esso.