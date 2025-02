Aumento della probabilità di impatto dell'asteroide 2024 YR4 con la Terra nel 2032

La NASA ha recentemente aggiornato le stime relative all'asteroide 2024 YR4, annunciando che le probabilità di un impatto con la Terra nel 2032 sono aumentate. Inizialmente valutate all'1.2% a gennaio 2025, sono ora salite al 2.6% di febbraio, secondo i dati raccolti in 54 giorni di osservazioni. Gli astronomi sfrutteranno i potenti telescopi terrestri, come il Very Large Telescope dell'European Southern Observatory in Cile, per acquisire quante più informazioni possibili prima che l'asteroide diventi troppo debole per essere osservato, cosa che avverrà alla fine di aprile 2025.

L'asteroide, scoperto il 27 dicembre 2024 dal telescopio ATLAS in Cile, è oggetto di osservazioni continue da parte di telescopi in tutto il mondo. L'obiettivo è affinare le previsioni sulla sua orbita e dimensione, attualmente stimata tra i 40 e i 100 metri, con una probabile larghezza superiore ai 50 metri. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte rispetto agli asteroidi di livello di estinzione globale, la velocità di 2024 YR4, stimata a quasi 40.000 miglia all'ora, potrebbe causare una distruzione significativa. Gli esperti prevedono che un impatto atmosferico potrebbe generare un'esplosione equivalente a otto megatoni di TNT, oltre 500 volte la potenza della bomba di Hiroshima.

L'asteroide 2024 YR4 è classificato come "Livello 3" sulla Scala di Torino, indicando un incontro ravvicinato che richiede attenzione. Due gruppi di reazione agli asteroidi, l'International Asteroid Warning Network (IAWN) e lo Space Mission Planning Advisory Group (SMPAG), stanno monitorando la situazione.

Se la probabilità di impatto dovesse aumentare, l'IAWN svilupperebbe una strategia per valutare l'impatto e minimizzare i danni. Il SMPAG, qualora la probabilità superasse l'1%, potrebbe considerare una missione spaziale per deviare l'asteroide, come dimostrato dalla missione DART nel 2022.

Anche la Cina ha annunciato di aver avviato il dispiegamento di un "sistema di difesa contro asteroidi vicini alla Terra". Nel caso in cui un asteroide rappresenti una chiara minaccia in futuro, la Cina potrebbe impiegare una serie di strategie di difesa planetaria. Queste potrebbero andare dal lancio di missioni spaziali per alterare la traiettoria degli asteroidi, fino a collaborazioni internazionali per un approccio più coordinato e globale.

Il telescopio spaziale James Webb sarà impiegato nuovamente a marzo 2025 per monitorare 2024 YR4, ma gli astronomi sfrutteranno i potenti telescopi terrestri, come il Very Large Telescope dell'European Southern Observatory in Cile, per acquisire quante più informazioni possibili prima che l'asteroide diventi troppo debole per essere osservato, cosa che avverrà alla fine di aprile 2025. Dopo questa data si dovrà aspettare fino a giugno 2028, quando l'asteroide tornerà nuovamente visibile e osservabile nella sua traiettoria di riavvicinamento alla Terra.