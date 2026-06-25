Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi

Gli italiani continuano a dipendere dall'auto, ma il suo acquisto è diventato sempre meno accessibile. Oggi servono in media 11 mensilità di stipendio per comprare una vettura nuova, contro le circa 5 necessarie nel 2000. È uno dei dati principali emersi dall'indagine sulla mobilità degli italiani realizzata da Bain & Company in collaborazione con Aniasa, l'Associazione che rappresenta il settore dei servizi di mobilità. L'auto resta il principale mezzo di spostamento per il 76% degli italiani, utilizzata per lavoro, esigenze familiari e vita quotidiana. tuttavia, il 59% degli intervistati dichiara di non aver preso in considerazione l'acquisto di una nuova vettura o di averlo rimandato, mentre il 10% ha scelto di rinunciare completamente.